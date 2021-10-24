В аэропорту Тенерифе два пассажирских самолета едва избежали столкновения
Во время посадки одного самолета остановили взлет другого
На аэродроме испанского острова Тенерифе пассажирский самолет авиакомпании Iberia Express, при подготовке к взлету, был вынужден прервать взлет из-за неожиданного приземления другого самолета. Об этом говорилось на сайте авиакомпании.
Как отмечается, самолет рейса, что выполняется компанией Iberia Express, с Тенерифе в Мадрид был вынужден прекратить взлет, когда он находился на взлетно-посадочной полосе по приказу диспетчеров.
“Во время этого маневра в течение всего времени соблюдалась техника безопасности и выполнялись инструкции диспетчеров, которые с учетом посадки другого самолета приказали остановить взлет”, - говорится в сообщении.
А после прекращения взлета самолет вернулся на стоянку для дозаправки, осуществил проверку оборудования и выполнил запланированный рейс в обычном режиме.
Напомним, что ранее в Калифорнии выяснялось количество жертв авиакатастрофы двухмоторного пассажирского самолета Cessna 340A, который упал на жилой район на юге штата.
Кроме этого сообщалось о повреждении пяти домов, которые охватил пожар. Также на месте катастрофы сгорели несколько автомобилей.