В аэропорту Тенерифе два пассажирских самолета едва избежали столкновения

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Во время посадки одного самолета остановили взлет другого

На аэродроме испанского острова Тенерифе пассажирский самолет авиакомпании Iberia Express, при подготовке к взлету, был вынужден прервать взлет из-за неожиданного приземления другого самолета. Об этом говорилось на сайте авиакомпании.

Как отмечается, самолет рейса, что выполняется компанией Iberia Express, с Тенерифе в Мадрид был вынужден прекратить взлет, когда он находился на взлетно-посадочной полосе по приказу диспетчеров.

“Во время этого маневра в течение всего времени соблюдалась техника безопасности и выполнялись инструкции диспетчеров, которые с учетом посадки другого самолета приказали остановить взлет”, - говорится в сообщении.

А после прекращения взлета самолет вернулся на стоянку для дозаправки, осуществил проверку оборудования и выполнил запланированный рейс в обычном режиме.

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Напомним, что ранее в Калифорнии выяснялось количество жертв авиакатастрофы двухмоторного пассажирского самолета Cessna 340A, который упал на жилой район на юге штата.

Кроме этого сообщалось о повреждении пяти домов, которые охватил пожар. Также на месте катастрофы сгорели несколько автомобилей.