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В аэропорту Кабула вспыхнул пожар. Видео

Укринформ

На опубликованных кадрах заметно, что в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым

В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в Сети кадры с места инцидента. Об этом свидетельствует публикация местного журналиста Муслима Ширзада в Twitter.

"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - подчеркнул он.

На опубликованных кадрах заметно, что в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.

 

Сейчас о причинах возгорания не сообщают.

 

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Напомним, ранее мы писали, что вблизи северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка, один афганский сотрудник сил безопасности был убит, еще трое его коллег получили ранения.

Сейчас лица, которые открыли огонь не определены. Среди представителей западных сил, участвовавших в перестрелке, были солдаты США и Германии.

 

 

 
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