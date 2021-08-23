В аэропорту Кабула вспыхнул пожар. Видео

На опубликованных кадрах заметно, что в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым

В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в Сети кадры с места инцидента. Об этом свидетельствует публикация местного журналиста Муслима Ширзада в Twitter.

"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - подчеркнул он.

На опубликованных кадрах заметно, что в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021

Сейчас о причинах возгорания не сообщают.

BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2021

Напомним, ранее мы писали, что вблизи северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка, один афганский сотрудник сил безопасности был убит, еще трое его коллег получили ранения.

Сейчас лица, которые открыли огонь не определены. Среди представителей западных сил, участвовавших в перестрелке, были солдаты США и Германии.