В 91 год умер звезда "Звуков музыки" Кристофер Пламмер

Кристофер Пламмер Фото из открытых источников

В течение жизни известный актер стал двукратным лауреатом премии " Эмми"

На 92-м году ушел из жизни канадский актер Кристофер Пламмер. Об этом пишет Deadline.

"Кристофер Пламмер... умер сегодня мирно в своем доме в штате Коннектикут... Возле него была Элейн Тейлор, его жена и настоящая лучшая подруга в течение 53 лет", - написало издание.

В течение жизни известный актер стал двукратным лауреатом премии "Эмми" (1977, 1994) и "Тони" (1974, 1997), лауреатом премии Гильдии киноактеров США (2012), премии "Оскар" (2012), BAFTA (2012), "Золотого глобуса" (2012) и выиграл "Независимый дух" (2012).

Среди самых известных кинокартин Пламмера "Звуки музыки", "Возвращение Розовой пантеры", "12 обезьян", "Свой человек", "Игры разума", "Сокровище нации", "Начинающие", "Девушка с татуировкой дракона" и "Все деньги мира".

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