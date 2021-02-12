В 79 лет умер всемирно известный пианист Чик Кориа

Чик Кориа Фото из открытых источников

Музыкант умер от редкой формы рака

На 80-м году ушел из жизни всемирно известный джазовый пианист и обладатель 23 статуэток "Грэмми" Чик Кориа. Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что музыкант умер от редкой формы рака.

"Я хочу поблагодарить всех, кто на моем пути помогал мне поддерживать яркий музыкальный огонь. Я надеюсь, что те, кто хочет писать, выполнять или делать что-то еще, сделают это.

Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы приносить радость искусства везде, где я мог, и делать это вместе со всеми художниками, которым я так восхищаюсь - это было богатство моей жизни", сказал Кориа в своей предсмертной заявлении.

Справка:

Чик Кориа начал свою музыкальную карьеру в 1966 году. С тех пор он 23 раза становился лауреатом премий "Грэмми" и был включен в Зал славы джаза.

В течение жизни он выпустил более 80 альбомов. Его последняя работа под названием "Plays" вышла в сентябре 2020 года.

Музыкант считается одним из родоначальников направления фьюжн.

Напомним, ранее на 79-м году ушел из жизни основатель американского эротического журнала Hustler Ларри Флинт. Флинт умер утром 10 февраля в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.