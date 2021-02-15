В 2020 году Китай стал важнейшим торговым партнером ЕС
КНР смогла обойти Соединенные Штаты Америки
В Евростате заявили, что за прошедший год Китай вышел на первое место в списке важнейших торговых партнеров Европейского Союза, оставив позади США и Великобританию. Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению, несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году объем внешнеторгового товарооборота ЕС с КНР составил 586 миллиардов евро.
Известно, что объем европейского экспорта в Китай вырос на 2,2% до 202,5 миллиарда евро, а импорта из КНР - на 5,6% до 383,5 миллиарда евро.
В то же время объем торговли с США за аналогичный период достиг 555 миллиардов евро. В итоге экспорт ЕС в США сократился на 8,2% до 353 миллиардов евро, а импорт американских товаров и услуг снизился на 13,2% - до 202 миллиарда евро. В то же время положительное торговое сальдо ЕС в торговле с США осталось практически на прежнем уровне - около 151 миллиарда евро.
В Евростате отметили, что экономика КНР значительно быстрее восстанавливается от последствий распространения коронавируса, чем американская. Также снижение объемов торговли с США связывают со ввозными пошлинами на европейские товары, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом, а также мерами ЕС.
Что касается торговли с Британией, то она также сократилась после Brexit. Хотя Соединенное Королевство фактически в течение 2020 года осталось частью европейского внутреннего рынка, однако экспорт и импорт ЕС из этой страны сократились более чем на 13%. Несмотря на это Великобритания стала третьей по объемам торговли с показателем 445 миллиардов евро. За ней следуют Швейцария, Россия и Турция.
В целом коронакризис имел крайне негативное влияние на торговый баланс ЕС. Так в прошлом году 27 стран ЕС экспортировали товаров на 1,93 триллиона евро - на 9,4% меньше, чем в 2019-м. Общий объем импорта снизился на 11,6% до 1,71 триллиона евро.
Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что целью Европейского Союза является вакцинация от коронавируса всех желающих граждан до конца лета 2021 года.