Узбекистан полностью перейдет на латиницу к 2023 году

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Будет введена "дорожная карта" постепенного перехода к узбекскому алфавиту на основе латиницы

В Узбекистане с 1 января 2023 года во всех организациях будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов. Об этом сообщает "Радио Озодлик".

По сообщению Минюста страны, 10 февраля было принято постановление правительства по этому вопросу. Кроме того, утверждена "дорожная карта" постепенного перехода к узбекскому алфавиту на основе латиницы.

Документом предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов о полном переходе на узбекский алфавит на основе латиницы, а также об утверждении новой редакции правил правописания узбекского языка.

Согласно постановлению, проект постановления правительства об утверждении "Правил орфографии узбекского языка" будет разработан на основе новой редакции узбекского алфавита на латинице.

"Дорожной картой" также запланирован полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике официальных вебсайтов, документов, удостоверяющих личность, ID-карт, рабочих бумаг и различных бланков, названий городов, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средств массовой агитации, рекламы и объявлений.

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и полиграфические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу.

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