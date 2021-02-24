Условия хранения вакцины Pfizer могут измениться на более доступные

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В новой инструкции температуру хранения препарата могут сделать более приемлемой

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США планирует удовлетворить запрос компаний Pfizer и BioNTech относительно изменения условий хранения их вакцины против СOVID-19. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на людей, осведомленных в вопросе.

Отмечается, что речь идет о разрешении хранения препарата в стандартных морозильных камерах, а не ультрахолодных. В частности, в новой инструкции для поставщиков могут изменить приемлемую для хранения вакцины температуру.

Таким образом, вакцину от Pfizer и BioNTech смогут хранить в холодильниках аптек. Как известно, условия хранения и транспортировки препарата вызвали беспокойство в странах, которые закупали препарат. В соответствии с условиями, хранить и перевозить эту вакцину необходимо при температуре от -80 до -60 градусов по Цельсию.

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Напомним, недавно компании Pfizer-BioNTech заявили о начале испытания вакцины от коронавируса на беременных женщинах от 18 лет, чтобы исследовать ее эффективность. В исследовании примут участие 4 тыс. женщин на 24-34 неделях беременности.