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Умерла звезда сериала "Замедленное развитие" Джессика Уолтер

Джессика Уолтер Фото из открытых источников

Ее не стало на 81-ом году жизни

Ушла из жизни американская актриса Джессика Уолтер, сыгравшая Люсиль Блут в комедийном сериале "Замедленное развитие". Об этом сообщает Sky news.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть моей любимой мамы Джессики", - прокомментировала дочь Уолтер Брук Боумен. 

Как отмечается, актриса скончалась на 81-ом году жизни во сне, находясь в своем доме. 

Пока официальной причины ее смерти нет. 

Джессика Уолтер получила премию "Эмми" за роль в сериале "Эми Прентисс". Кроме этого, она снималась во многих телевизионных шоу. В частности, она стала популярной благодаря ситкому "Задержка в развитии". Тако Уолтер сыграла в детективно-криминальном сериале "Улицы Сан-Франциско" и драматическом сериале "Охотник Джон".

За роль в режиссерском дебюте Клинта Иствуда "Сыграй мне перед смертью" и в фильме "Гран-при" актриса была номинирована на "Золотой глобус".

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Напомним, ранее умер американский актер, звезда фильмов "Чужой" и "Бегущий человек" Яфет Котто. Его считали "главным врагом Джеймса Бонда".

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