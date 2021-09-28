Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит

Мелисса Янделл Смит American conservatory theater

Актриса умерла в собственном доме в окружении близких и друзей еще 7 сентября

Умерла 64-летняя актриса Мелисса Янделл Смит, сыгравшая в фильме "Земля кочевников". Кинолента получила "Оскар" как лучший фильм 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что актриса умерла в собственном доме в окружении близких и друзей еще 7 сентября.

Смит долгое время боролась с раком.

Отмечается, что Мелисса Янделл Смит была хорошей и близкой подругой актрисы Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая главную роль в фильме.

Они учились в Йельском университете, а также работали в театре американской консерватории Сан-Франциско.

Как известно, лента "Земля кочевников" - американский драматический фильм 2020 года, основанный на одноименной документальной книге Джессики Брудер.

Главная героиня, которую сыграла Фрэнсис Макдорманд, - пожилая американка, которая после смерти мужа и потери постоянной работы решает покинуть родной городок и странствовать по Америке, живя в фургончике и ведя кочевой образ жизни.

Премьера "Земли кочевников" состоялась 11 сентября 2020 года на 77-м Венецианском кинофестивале, где она завоевала главный приз - "Золотого льва".

Картина также получила приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Торонто.

В частности фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актерскую игру, особенно Фрэнсис Макдорманд.

На 93-й церемонии вручения наград премии "Оскар" "Земля кочевников" получила 6 номинаций, в результате получив премии "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая актриса" (Макдорманд).

Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссером в истории, получившей эту награду.

Фильм получил четыре номинации на "Золотой глобус", в результате завоевав эту премию в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссер".

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