Умерла участница группы "Баккара" Мария Мендиола

Участница группы "Баккара" Мария Мендиола Фото из открытых источников

Певица ушла из жизни в субботу утром в кругу семьи в Мадриде

Испанская певица Мария Мендиола, солистка музыкальной группы "Баккара", популярного в мире в конце 1970-х-1980-х годов, умершая в субботу в возрасте 69 лет. Об этом сообщает "Mirror".

Как отмечается, Мендиола умерла в субботу утром в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не уточняется.

Она основала дуэт Baccara с певицей Майте Матеос 1977 года.

Первым синглом группы и одной из самых известных песен стала композиция "Yes Sir, I Can Boogie". Благодаря ему дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как женская группа, продавшая наибольшее количество пластинок с синглом - 16 млн копий.

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Напомним, ранее в возрасте 39 лет умерла бывшая солистка популярного британского герлз-бэнда Girls Aloud Сара Гардинг. Год назад у нее диагностировали рак груди, который впоследствии распространился на другие органы.