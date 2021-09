Умерла 39-летняя экс-солистка британской группы Girls Aloud Сара Хардинг

Экс-солистка британской группы Girls Aloud Сара Хардинг Instagram Сара Хардинг

Год назад у нее диагностировали рак груди, который впоследствии распространился на другие органы

В возрасте 39 лет умерла бывшая солистка популярного британского герлз-бэнда Girls Aloud Сара Хардинг. Об этом сообщила мать певицы в Instagram.

По ее словам, в августе 2020 года у исполнительницы диагностировали рак груди который впоследствии распространился на другие органы. Она долгое время откладывала визит к врачу из-за пандемии коронавируса, несмотря на очевидные симптомы болезни.

"С грустным чувством я рассказываю вам о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, умерла. Многие из вас знают о ее борьбе с раком и о том, что она не опускала руки с момента установления диагноза до своего последнего дня. Сегодня утром она мирно ушла от нас", - заявила мать умершей и поблагодарила всех, кто поддерживал ее дочь в течение прошлого года.

Как известно, в декабре 2020 года певица заявила, что, по прогнозам врача, она не доживет до Рождества 2021 года.

Справка:

Сара Хардинг прославилась в 2002 году благодаря британскому шоу талантов Popstars: The Rivals. В рамках шоу была создана поп-группа Girls Aloud, дебютная песня которой Sound of the Underground заняла первое место в британском чарте самых продаваемых синглов (UK Singles Chart).

Всего группа выпустила 22 сингла, пять студийных альбомов и два альбома ремиксов. Все сборники Girls Aloud стали платиновыми в Великобритании.

Коллектив пятикратно номинировали на BRIT Awards и в 2009 году он одержал победу в номинации Лучший сингл за песню The Promise.

Также В 2007 году Книга рекордов Гиннесса назвала Girls Aloud "самой успешной группой из реалити-шоу".

Однако, в 2009 году группа временно прекратила выступать. В течение перерыва все пять участниц занялись сольными проектами. Воссоединение Girls Aloud состоялось в 2012 году, однако через полгода она окончательно распалась.

Кроме этого, Хардинг продолжила карьеру сольно и в 2015 году выпустила свой мини-альбом под названием Threads. Она также пробовала себя как актриса, снималась в ТВ-шоу и владела сетью ночных клубов.

