Умер советский актер из "Служебного романа" и "Человека-невидимки" Игорь Бучко

Игорь Бучко в сериале "Россия Молодая" Скриншот с видео

Сейчас устанавливается причина смерти

Вчера, 19 сентября, в Москве скончался советский актер Игорь Бучко. Его обнаружили мертвым в собственной квартире. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что соседи Бучко пожаловались на специфический запах, исходящий из жилья актера. Его жена в это время находилась в Тверской области.

После взлома двери в квартире правоохранители обнаружили его тело.

Сейчас причина смерти устанавливается.

Как известно, Бучко наиболее известный ролью Федора Ромодановского - сподвижника Петра I в телесериале "Россия молодая" (1981), а также по эпизодическим ролям в фильмах "Служебный роман" (1977), "Человек-невидимка" (1984), "У опасной черты", "Набат" (1983), "Вечный зов" (1973-1983) и "Трактир на Пятницкой" (1977).

Напомним, ранее в возрасте 90 лет умер известный польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас. Он длительное время болел, и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого Голас почти не выходил из дома.