Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Тяжеловес Юрий Власов Фото из открытых источников

Уроженец Донецкой области ушел из жизни в возрасте 85 лет

В субботу утром, 13 февраля, в Москве умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов, передает РБК.

На момент смерти Власову было 85 лет. Причину смерти спортсмена не уточнили.

Отметим, Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области. В 1960 году в Риме мужчина получил звание олимпийского чемпиона, победив в тяжелой весовой категории. А еще через четыре года тяжелоатлет стал серебряным призером на Олимпиаде в Токио. Всего за свою карьеру Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

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С 1959 года спортсмен начал заниматься литературной деятельностью, а в конце 1980 годов был народным депутатом СССР. С 1993 по 1995 годы Юрий Власом был депутатом российской Госдумы.

Напомним, недавно ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, 58-летний актер театра и кино Александр Воробьев, который снялся более чем в 50 фильмах и сериалах.