Умер один из свидетелей по делу о катастрофе MH17, - СМИ

У свидетеля, известного как G9O81, ухудшилось здоровье, и при опросе у суда могли возникнуть сложности

Суду в Гааге стало известно, что один из свидетелей по делу после ухудшения самочувствия скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

Отмечается, что один из свидетелей по делу о катастрофе самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, умер несколько недель назад.

"Суд получил документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской Военной академии Бельгии", - сказал Стинхейс.

Он также добавил, что у свидетеля, известного как G9O81, ухудшилось здоровье, и при опросе у суда могли возникнуть сложности.

"А сейчас нам сообщили, что этот свидетель умер несколько недель назад", - отметил судья.

Новости по теме: Дело MH17: Названы сроки вынесения приговора

Напомним, в Нидерландах возобновляется судебный процесс по делу о сбитом рейсе MH17. Теперь слово будет предоставлено родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.