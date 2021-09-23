Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков

Конструктор первых атомных подводных лодок СССР Радий Шмаков Фото из открытых источников

Причина смерти не называется

Сегодня на 91-м году жизни умер главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Радий Шмаков. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

"23 сентября на 91-м году жизни умер главный конструктор СПМБМ Малахит Шмаков Радий Анатольевич, почетный член нашего Клуба подводников... Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича", - говорится в публикации.

Российский конструктор участвовал в создании первой советской атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол проекта 627 Кит, которую спустили на воду в августе 1957 года. В 1981 году Шмаков получил Государственную премию СССР, а в 1997-м стал лауреатом премии Правительства России в области науки и техники.

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Напомним, ранее после продолжительной болезни на 82 году жизни в Лондоне умер изобретатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер. Он создал первую компьютерную модель в 1982 году.