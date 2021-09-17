Умер изобретатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Клайв Синклер The Guardian

Он создал первую компьютерную модель в 1982 году

После продолжительной болезни на 82 году жизни в Лондоне умер изобретатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер. Об этом сообщил The Guardian, ссылаясь на слова дочери создателя Белинды Синклер.

По ее словам, он был просто удивительным человеком. Конечно, он был таким умным, что всегда всем интересовался.

Справка:

Клайв Синклер известен созданием в 1982 году популярного компьютера ZX Spectrum, который был в пять раз дешевле устройств конкурентов.

Его компания Sinclair Radionics в 1972 году выпустила карманный калькулятор, который был втрое меньше и вдвое дешевле аналогов. Через месяц после его создания компания производила до 100 тыс. устройств в месяц. Калькулятор был выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

А в 1980-х Клайв Синклер создал несколько моделей компьютеров. Самая популярная из них – ZX Spectrum. Этот компьютер был одним из самых продаваемых в Европе. Он сыграл решающую роль в развитии британской игровой индустрии.

Однако сам Синклер не пользовался интернетом, заявляя, что "не любит быть окруженным техникой, так как это отвлекает его от создания изобретений". В 2010 году он заявил, что вообще не пользуется компьютером, а вместо электронной почты предпочитает телефон.

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