Украинский подросток, которого жестоко избили в Париже, вышел из больницы

14-летний Юрий, которого жестоко избили в Париже Фото из открытых источников

14-летний Юрий еще находится в сложном психологическом состоянии, но его состояние улучшается

Подростка украинского происхождения, который в январе этого года стал жертвой жестокого нападения группы лиц и получил тяжелые множественные травмы, выписали из больницы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представительницу украинской общины в Париже Марию Диамант.

"Сейчас состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы. Парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно", - сообщила Диамант.

Также она добавила, что Юрия, по запросу адвоката, допросила полиция по делу его избиения.

"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - рассказала Диамант.

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Напомним, на 14-летнего Юрия напали 15 января во Франции, подростку не удалось сбежать. В результате нападения у украинца пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Однако, впоследствии медики смогли вывести парня из искусственной комы.

Украинские дипломаты в свою очередь обратились с официальным запросом в прокуратуру Парижа с требованием разобраться в деле.

Впоследствии во Франции были задержаны 12 человек, которые подозреваются в жестоком избиении Юрия.