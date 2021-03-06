Украинский подросток, которого жестоко избили в Париже, вышел из больницы
14-летний Юрий еще находится в сложном психологическом состоянии, но его состояние улучшается
Подростка украинского происхождения, который в январе этого года стал жертвой жестокого нападения группы лиц и получил тяжелые множественные травмы, выписали из больницы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представительницу украинской общины в Париже Марию Диамант.
"Сейчас состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы. Парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно", - сообщила Диамант.
Также она добавила, что Юрия, по запросу адвоката, допросила полиция по делу его избиения.
"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - рассказала Диамант.
Напомним, на 14-летнего Юрия напали 15 января во Франции, подростку не удалось сбежать. В результате нападения у украинца пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Однако, впоследствии медики смогли вывести парня из искусственной комы.
Украинские дипломаты в свою очередь обратились с официальным запросом в прокуратуру Парижа с требованием разобраться в деле.
Впоследствии во Франции были задержаны 12 человек, которые подозреваются в жестоком избиении Юрия.