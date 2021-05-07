Украинских туристов, застрявших на одной из вершин Гималаев, эвакуировали, - МИД

МИД Украины Фото из открытых источников

Украинские туристы застряли на высоте 5 тыс. м на третий день восхождения

Четырех украинских туристов, застрявших в горах Непала после восхождения на вершину Пик Мера, уже доставили на спасательном вертолете в Катманду. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает "Укринформ".

По словам Николенко, посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале находятся на связи с четырьмя украинскими туристами и ищут пути возвращения граждан на родину.

"При содействии украинских дипломатов 7 мая группе удалось добраться до Катманду на спасательном вертолете. Сейчас прорабатываются возможности их репатриации", - отметил спикер министерства.

Он также уточнил, что ситуация осложняется тем, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения. Так правительство страны с 3 мая приостановило внутреннее авиасообщение, а 6 мая – международное. Предварительно запреты будут действовать до 14 мая.

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Кроме этого, на поиск пути выезда негативно влияет масштабная вспышка коронавирусной болезни в Индии, которая обычно является транспортным хабом для туристов в Непале. Украинские дипломаты официально обратились к властям Непала с просьбой содействовать скорейшему возвращению украинцев домой.

Известно, что накануне две украинки Ирина Кишакевич и Ольга Болдариева, которые в составе туристической группы совершали восхождение на вершину Пик Мера в Гималаях и застряли на высоте 5 тыс. метров из-за локдауна в Непале, в Facebook попросили помощи в эвакуации.

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Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть поделится с Индией кислородом, чтобы таким образом помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в стране.