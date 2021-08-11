Украинские спасатели ночью ликвидировали лесные пожары в Турции

По данным ГСЧС, сегодня два самолета АН-32П передислоцированы в город Анталия

"Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекой, в провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся из Эгейского моря", - говорится в сообщении.

Контроль за полетами осуществляла специальная группа от Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

К слову, самолеты Украины в Турции передислоцировали из Даламана в Анталию.

"11 августа по состоянию на 14:40 два самолета АН-32П ГСЧС передислоцированы из аэропорта г. Даламан в г. Анталия Турецкой Республики. Работы по тушению пожаров продолжаются", - отметила ГСЧС в Телеграмме.

Напомним, ранее масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Анталия. Огонь привел к эвакуации пяти населенных пунктов.

Для борьбы с огнем из других провинций были отправлены самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и 412 специалистов.