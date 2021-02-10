live
Новости » Мир Читати новину українською

Украинская лента о Донбассе не попала в номинанты "Оскара": Опубликован шорт-лист кинопремии

На "Оскар" номинировали две украинские ленты

 Фото из открытых источников

Голосование для определения победителей начнется 5 марта

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на ежегодную премию "Оскар", в которой не оказалось украинских фильмов. Об этом стало известно из данных на ее сайте.

Как отмечается, фильмы отечественного производства входили в полный список номинированных. В частности, это лента Валентина Васяновича "Атлантида / Atlantis" и фильм Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин/The Earth Is Blue As an Orange". Однако, в шорт-листе их уже нет, а это значит, что украинцы в этом году не смогут получить "Оскара".

Короткое письмо номинантов на премию "Оскар-2021"

Лучший документальный фильм:

  • "Все: борьба за демократию";
  • "Молодые политики";
  • "Коллектив";
  • "Лагерь калек";
  • "Дик Джонсон мертв";
  • "Гунда";
  • "MLK / FBI";
  • "Агент Кротов";
  • "Мой учитель - осьминог";
  • "Ноктюрн";
  • "Художник и вор";
  • "76 дней";
  • "Время";
  • "Охотники за трюфелями";
  • "Добро пожаловать в Чечню".

Лучший международный полнометражный фильм

  • "Куда ты идешь, Аидо" (Босния и Герцеговина);
  • "Агент кротов" (Чили);
  • "Шарлатан" (Чехия);
  • "Еще по одной" (Дания);
  • "Двое из нас" (Франция);
  • "Йорона" (Гватемала);
  • "Лучшее время" (Гонконг);
  • "Дети солнца "(Иран);
  • "Ночь королей" (Кот-д'ивуар);
  • "Я больше не здесь" (Мексика);
  • "Надежда" (Норвегия);
  • "Коллектив" (Румыния);
  • "Дорогие товарищи!" (Россия);
  • "Солнце" (Тайвань);
  • "Человек, продавший свою кожу" (Тунис)

Лучший грим и прически:

  • "Хищные птицы";
  • "Эмма";
  • "Глория";
  • "Деревенская Элегия";
  • "Мистер Джангл и рождественское путешествие";
  • "Пара пустяков";
  • "Ма Рейни: мать блюза";
  • "Манк";
  • "Одна ночь в Майами ...";
  • "Пиноккио".

Лучший саундтрек:

  • "Аммонит";
  • "Души в снежном вихре";
  • "Пятеро одной крови";
  • "Человек невидимка";
  • "Мистер Джангл и рождественское путешествие";
  • "Вся жизнь впереди";
  • "Дьявол в деталях";
  • "Манк";
  • "Полуночное небо";
  • "Минар";
  • "Мулан";
  • "Новости со всех концов света";
  • "Человек";
  • "Тенет";
  • "Суд над Чикагской семеркой".

Лучшая песня:

  •  Turntables - "Ва-банк: борьба за демократию";
  • See What You’ve Done - "Belly of the Beast";
  • Wuhan Flu - "Борат 2";
  • Husavik - " Евровидение: история огненной саги ";
  • Never Break - "Giving Voice";
  •  Make It Work - "Мистер Джангл и рождественские путешествия";
  •  Fight For You - "Иуда и черный Мессия ";
  •  lo Sì (Seen) - "вся жизнь впереди";
  • Rain Song - "Минари";
  •  Show Me Your Soul - "Mr. Soul!";
  • Loyal Brave True - "Мулан";
  •  Free - " Айван, единственный и неповторимый";
  •  Speak Now - "Одна ночь в Майями...";
  •  Green - " Звук металла";
  • Hear My Voice - "Суд над Чикагской семеркой".

Лучшие визуальные эффекты:

  •  "Хищные птицы"
  • "Бладшот";
  • "Любовь и монстры";
  • "Манк";
  • "Полуночное небо";
  • "Мулан";
  • "Айван, единственный и неповторимый";
  • "Человек";
  • "Тенет";
  • "Добро пожаловать в Чечню".

Лучшая анимационная короткометражка:

  • "Нора";
  • "Genius Loci";
  • "Если что-то случится, я люблю вас";
  • "Kapaemahu";
  • "Опера";
  • "Долой";
  • "Улитка и кит";
  • "Джерарду";
  • "Следы";
  • "Да-люди".

При этом добавляется, что голосование для определения победителей стартует уже 5 марта 2021 года и продлится до 10 марта. Результаты "Оскара" станут известны уже 15-го числа, а сама процедура награждения состоится 25 апреля.

Новости по теме: Умерла первая афроамериканка, получившая "Оскар"

Напомним, что фильм от Беларуси "Уроки фарси" сняли с отбора на премию "Оскар". Причиной стало то, что создатели не смогли доказать, что в составе съемочной группы преобладают белорусы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
LIVE: закрытие телеканалов ZIK,
Санкции против телеканалов. Завышенные тарифы на квартплату. Сотрудничество с МВФ | Николай Азаров | 09.02.21
Закрытие телеканалов. Коронавирус и вакцина. Нехватка угля. Рейтинги | Дмитрий Спивак | 09.02.21
Санкции против телеканалов. Деятельность власти. Закупка вакцины | Владимир Кацман | 09.02.21
Закрытие телеканалов ZIK,