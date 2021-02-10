Украинская лента о Донбассе не попала в номинанты "Оскара": Опубликован шорт-лист кинопремии
Голосование для определения победителей начнется 5 марта
Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на ежегодную премию "Оскар", в которой не оказалось украинских фильмов. Об этом стало известно из данных на ее сайте.
Как отмечается, фильмы отечественного производства входили в полный список номинированных. В частности, это лента Валентина Васяновича "Атлантида / Atlantis" и фильм Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин/The Earth Is Blue As an Orange". Однако, в шорт-листе их уже нет, а это значит, что украинцы в этом году не смогут получить "Оскара".
Короткое письмо номинантов на премию "Оскар-2021"
Лучший документальный фильм:
- "Все: борьба за демократию";
- "Молодые политики";
- "Коллектив";
- "Лагерь калек";
- "Дик Джонсон мертв";
- "Гунда";
- "MLK / FBI";
- "Агент Кротов";
- "Мой учитель - осьминог";
- "Ноктюрн";
- "Художник и вор";
- "76 дней";
- "Время";
- "Охотники за трюфелями";
- "Добро пожаловать в Чечню".
Лучший международный полнометражный фильм
- "Куда ты идешь, Аидо" (Босния и Герцеговина);
- "Агент кротов" (Чили);
- "Шарлатан" (Чехия);
- "Еще по одной" (Дания);
- "Двое из нас" (Франция);
- "Йорона" (Гватемала);
- "Лучшее время" (Гонконг);
- "Дети солнца "(Иран);
- "Ночь королей" (Кот-д'ивуар);
- "Я больше не здесь" (Мексика);
- "Надежда" (Норвегия);
- "Коллектив" (Румыния);
- "Дорогие товарищи!" (Россия);
- "Солнце" (Тайвань);
- "Человек, продавший свою кожу" (Тунис)
Лучший грим и прически:
- "Хищные птицы";
- "Эмма";
- "Глория";
- "Деревенская Элегия";
- "Мистер Джангл и рождественское путешествие";
- "Пара пустяков";
- "Ма Рейни: мать блюза";
- "Манк";
- "Одна ночь в Майами ...";
- "Пиноккио".
Лучший саундтрек:
- "Аммонит";
- "Души в снежном вихре";
- "Пятеро одной крови";
- "Человек невидимка";
- "Мистер Джангл и рождественское путешествие";
- "Вся жизнь впереди";
- "Дьявол в деталях";
- "Манк";
- "Полуночное небо";
- "Минар";
- "Мулан";
- "Новости со всех концов света";
- "Человек";
- "Тенет";
- "Суд над Чикагской семеркой".
Лучшая песня:
- Turntables - "Ва-банк: борьба за демократию";
- See What You’ve Done - "Belly of the Beast";
- Wuhan Flu - "Борат 2";
- Husavik - " Евровидение: история огненной саги ";
- Never Break - "Giving Voice";
- Make It Work - "Мистер Джангл и рождественские путешествия";
- Fight For You - "Иуда и черный Мессия ";
- lo Sì (Seen) - "вся жизнь впереди";
- Rain Song - "Минари";
- Show Me Your Soul - "Mr. Soul!";
- Loyal Brave True - "Мулан";
- Free - " Айван, единственный и неповторимый";
- Speak Now - "Одна ночь в Майями...";
- Green - " Звук металла";
- Hear My Voice - "Суд над Чикагской семеркой".
Лучшие визуальные эффекты:
- "Хищные птицы"
- "Бладшот";
- "Любовь и монстры";
- "Манк";
- "Полуночное небо";
- "Мулан";
- "Айван, единственный и неповторимый";
- "Человек";
- "Тенет";
- "Добро пожаловать в Чечню".
Лучшая анимационная короткометражка:
- "Нора";
- "Genius Loci";
- "Если что-то случится, я люблю вас";
- "Kapaemahu";
- "Опера";
- "Долой";
- "Улитка и кит";
- "Джерарду";
- "Следы";
- "Да-люди".
При этом добавляется, что голосование для определения победителей стартует уже 5 марта 2021 года и продлится до 10 марта. Результаты "Оскара" станут известны уже 15-го числа, а сама процедура награждения состоится 25 апреля.
Напомним, что фильм от Беларуси "Уроки фарси" сняли с отбора на премию "Оскар". Причиной стало то, что создатели не смогли доказать, что в составе съемочной группы преобладают белорусы.