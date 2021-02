Украинская лента о Донбассе не попала в номинанты "Оскара": Опубликован шорт-лист кинопремии

На "Оскар" номинировали две украинские ленты Фото из открытых источников

Голосование для определения победителей начнется 5 марта

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на ежегодную премию "Оскар", в которой не оказалось украинских фильмов. Об этом стало известно из данных на ее сайте.

Как отмечается, фильмы отечественного производства входили в полный список номинированных. В частности, это лента Валентина Васяновича "Атлантида / Atlantis" и фильм Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин/The Earth Is Blue As an Orange". Однако, в шорт-листе их уже нет, а это значит, что украинцы в этом году не смогут получить "Оскара".

Короткое письмо номинантов на премию "Оскар-2021"

Лучший документальный фильм:

"Все: борьба за демократию";

"Молодые политики";

"Коллектив";

"Лагерь калек";

"Дик Джонсон мертв";

"Гунда";

"MLK / FBI";

"Агент Кротов";

"Мой учитель - осьминог";

"Ноктюрн";

"Художник и вор";

"76 дней";

"Время";

"Охотники за трюфелями";

"Добро пожаловать в Чечню".

Лучший международный полнометражный фильм

"Куда ты идешь, Аидо" (Босния и Герцеговина);

"Агент кротов" (Чили);

"Шарлатан" (Чехия);

"Еще по одной" (Дания);

"Двое из нас" (Франция);

"Йорона" (Гватемала);

"Лучшее время" (Гонконг);

"Дети солнца "(Иран);

"Ночь королей" (Кот-д'ивуар);

"Я больше не здесь" (Мексика);

"Надежда" (Норвегия);

"Коллектив" (Румыния);

"Дорогие товарищи!" (Россия);

"Солнце" (Тайвань);

"Человек, продавший свою кожу" (Тунис)

Лучший грим и прически:

"Хищные птицы";

"Эмма";

"Глория";

"Деревенская Элегия";

"Мистер Джангл и рождественское путешествие";

"Пара пустяков";

"Ма Рейни: мать блюза";

"Манк";

"Одна ночь в Майами ...";

"Пиноккио".

Лучший саундтрек:

"Аммонит";

"Души в снежном вихре";

"Пятеро одной крови";

"Человек невидимка";

"Мистер Джангл и рождественское путешествие";

"Вся жизнь впереди";

"Дьявол в деталях";

"Манк";

"Полуночное небо";

"Минар";

"Мулан";

"Новости со всех концов света";

"Человек";

"Тенет";

"Суд над Чикагской семеркой".

Лучшая песня:

Turntables - "Ва-банк: борьба за демократию";

See What You’ve Done - "Belly of the Beast";

Wuhan Flu - "Борат 2";

Husavik - " Евровидение: история огненной саги ";

Never Break - "Giving Voice";

Make It Work - "Мистер Джангл и рождественские путешествия";

Fight For You - "Иуда и черный Мессия ";

lo Sì (Seen) - "вся жизнь впереди";

Rain Song - "Минари";

Show Me Your Soul - "Mr. Soul!";

Loyal Brave True - "Мулан";

Free - " Айван, единственный и неповторимый";

Speak Now - "Одна ночь в Майями...";

Green - " Звук металла";

Hear My Voice - "Суд над Чикагской семеркой".

Лучшие визуальные эффекты:

"Хищные птицы"

"Бладшот";

"Любовь и монстры";

"Манк";

"Полуночное небо";

"Мулан";

"Айван, единственный и неповторимый";

"Человек";

"Тенет";

"Добро пожаловать в Чечню".

Лучшая анимационная короткометражка:

"Нора";

"Genius Loci";

"Если что-то случится, я люблю вас";

"Kapaemahu";

"Опера";

"Долой";

"Улитка и кит";

"Джерарду";

"Следы";

"Да-люди".

При этом добавляется, что голосование для определения победителей стартует уже 5 марта 2021 года и продлится до 10 марта. Результаты "Оскара" станут известны уже 15-го числа, а сама процедура награждения состоится 25 апреля.

Напомним, что фильм от Беларуси "Уроки фарси" сняли с отбора на премию "Оскар". Причиной стало то, что создатели не смогли доказать, что в составе съемочной группы преобладают белорусы.