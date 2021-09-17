Украинка, которая сорвалась в пропасть в Испании, умерла в больнице, - МИД

МИД Украины. Фото: Getty Images / Global Images Ukra

Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже скончалась

Украинская туристка, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила пресс-служба МИД.

Как известно, инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в ведомстве.

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Как сообщалось ранее, несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до 26-летней девушки, которая потеряла сознание и получила серьезные травмы при падении. Пострадавшую эвакуировали в порт Бенидорм, где установили временную палатку и реанимировали ее. Оттуда туристку доставили в больницу Аликанте, где она находится до сих пор.