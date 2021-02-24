Украинцы без виз смогут путешествовать в еще одну страну в Карибском море

Гренада Фото из открытых источников

Путешествовать можно будет в Гренаду

Украинцы смогут без виз путешествовать в страну в Карибском море Гренады. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

"С 1 марта 2021 года вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады, островным государством в Карибском море, об отмене визовых требований", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граждане обеих стран освобождаются от оформления виз для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом. Однако, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужого государства не должен превышать 90 дней.

При этом добавляется, что соответствующее соглашение было подписано между Украиной и Гренадой 16 июля 2020 года для укрепления дружеских отношений.

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Ранее сообщалось, что Украина планирует отменить визы для путешествий в еще одно карибское государство. В частности, в Сент-Винсент и Гренадин.