Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии

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В рамках безвизового режима поездок украинцы смогут находиться в Сербии в течение 180 дней

15 октября вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии. Об этом сообщило посольство Украины в Сербии.

В частности, начало действовать соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан.

Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что посольство считает недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины через оценки европейского выбора украинцев.