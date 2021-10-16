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Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии

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В рамках безвизового режима поездок украинцы смогут находиться в Сербии в течение 180 дней

15 октября вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии.  Об этом сообщило посольство Украины в Сербии.

В частности, начало действовать соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан. 

Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней. 

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Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что посольство считает недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины через оценки европейского выбора украинцев. 

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