Украинцам разрешили въезд в Израиль: Что для этого нужно

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В специальных случаях граждане могут въехать в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19

Израиль с 14 июня разрешил въезд для украинцев, учитывая это в посольстве Украины предоставили детальные разъяснения. Соответствующая информация размещена на сторонке диппредставительства в Facebook.

"В связи с распространением рядом СМИ информации об открытии израильского границы для граждан Украины Посольство сообщает, что решение компетентных органов Государства Израиль относительно исключения Украины из красного списка государств, откуда ранее было запрещено въезжать в Израиль, не означает открытие границы для всех желающих", - отметили в посольстве.

Как отмечается, для въезда в Израиль остаются в силе требования о необходимости получения специального разрешения на въезд, а въезд с туристической целью продолжает оставаться ограниченным.

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Иностранцы должны заранее подать заявку на въезд в Израиль к израильской дипломатического или консульского учреждения по месту жительства иностранца или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Также въезд в страну разрешен лишь при наличии отрицательного ПЦР-тест, сделанного за 72 часа до прибытия в Израиль. После заезда также необходимо пройти дополнительное ПЦР-тест (указанная услуга платная – 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн регистрации, или 100 израильских шекелей при условии регистрации в аэропорту; оплата осуществляется кредитной картой).

Следует заметить, что в исключительных случаях можно подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19, детали по ссылкой.

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Также для получения разрешения на въезд в страну требуется действующий медицинский страховой полис, который покрывает расходы на случай заболевания на COVID-19.

После получения разрешения на въезд в Израиль пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль по ссылкой. Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса.

"Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию. Продолжительность изоляции составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР тесты, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными). Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции", - уточнили в украинском посольстве.

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Напомним, министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Коэн заявила, что страна с 1 июля решила открыть свои границы для индивидуального туризма.