Украина вывела свой контингент в составе миссии НАТО из Афганистана

Украинские военные в Афганистане Генеральный штаб ВСУ

В состав миссии НАТО в Афганистане входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины

Украина вывела из Афганистана своих военнослужащих, которые принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

"100% личного состава украинского национального персонала в Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 года рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины ИЛ-76МД", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в состав миссии НАТО в Афганистане входил 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО по завершению деятельности миссии, которое было принято 14 апреля.

Добавим, основными задачами украинского контингента были исполнение обязанностей на должностях штабных офицеров, ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности, выполнение мероприятий по противодействия применению самодельных взрывных устройств и обезвреживания взрывоопасных предметов, дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и прочее.

К слову, украинские грузовые самолеты компании "Антонов" были привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана. Грузовой самолет Ан-124 "Руслан" во время первой операции перевез два боевых вертолета NH-90 с базы в Гиндукуше в Лейпциг.

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Напомним, США вывели уже около половины своего военного контингента из Афганистана. Всего американцы вывезли уже около 500 самолетов с разным грузом и 13 тысяч единиц техники.