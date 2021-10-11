Украина против России: В Гааге начинаются слушания по "морскому" делу

Зал заседаний в Окружном суде Гааги, Нидерланды Фото из открытых источников

12 октября слово будет иметь украинская делегация

Арбитражный трибунал в Гааге 11 октября начнет слушания по юрисдикции в деле Украины против России относительно захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" и 24 украинских моряков. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, сегодня РФ проведет первый раунд устных аргументов. Во вторник, 12 октября слово будет иметь украинская делегация.

Вводное слово, сделанное агентами каждой из сторон, будет транслироваться в режиме реального времени.

Известно, что второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября 2021 года.

Также зарезервирована дата 16 октября на случай необходимости.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее говорил, что это дело очень важное, ведь Украина доказывает "противоправность поведения РФ", незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и судилища против украинских моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме.

По его словам, дело также является определяющим для мира, поскольку Украина "доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью, в соответствии с международным морским правом, должен соблюдать всеми странами, а его нарушения наказываются".

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.