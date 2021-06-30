Украина однажды станет членом НАТО, - МИД Польши

В МИД Польши убеждены, что Украина делает все возможное, чтобы добиться необходимых целей

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что вступление Украины в НАТО когда-нибудь обязательно состоится. По его мнению, Украина делает все возможное для этого. Об этом сообщает Gazeta Prawna .

"Вопрос присоединения Украины к НАТО на повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Украина делает все возможное, чтобы добиться необходимых целей", - подчеркнул Пшидач.

Кроме того, он напомнил, что ЕС в 2016 году принял документ, который содержит пять принципов отношений с Российской Федерацией, и "избирательный" диалог является только одним из них. Среди этих принципов политик выделил поддержку и мониторинг соблюдения прав человека в РФ, а также поддержку Минских соглашений.

"Что мы видим в последнее время? Военная эскалация со стороны Москвы у украинских границ, агрессивные действия в Крыму, вмешательство в Беларусь, информационные атаки в Польше. Это их позитивная атмосфера для создания диалога на высоком уровне?" - резюмировал Пшидач.