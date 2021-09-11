Украина на расстоянии нескольких световых лет от вступления в ЕС, - президент Эстонии

Керсти Кальюлайд

По ее словам, страна должна выполнить Копенгагенские критерии для получения членства

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вновь раскритиковала путь Украины к вступлению в Евросоюз и подчеркнула, что впереди еще много лет работы. Об этом сообщил "РБК-Украина", ссылаясь на слова президента на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Как отмечается, Украина должна выполнить Копенгагенские критерии для приобретения членства в ЕС.

"Сейчас Киев на расстоянии нескольких световых лет от этого", - подчеркнула Кальюлайд.

Также она добавила, что за последние 5 лет не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев.

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Напомним, что ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд считала, что Украина не подходит под требования членства в Европейском Союзе. По ее словам, Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения.

Также она добавила, что вступление в ЕС имеет кучу условий и ни одно из государств не выполняет критерии членства.

Кроме этого, Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса (НАТО), пока не вернет все оккупированные территории. По ее словам, Эстония поддерживает план действий Украины относительно членства в НАТО, но неизвестно, когда страна сможет в него войти.