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Украина и Израиль в ближайшее время планируют взаимно признать COVID-сертификаты

Президенты Израиля и Украины Ицхак Герцог и Владимир Зеленский Укринформ

Главы государств отметили важность координации усилий для преодоления пандемии

Президенты Украины и Израиля заявили о важности координации усилий для преодоления пандемии коронавируса. Об этом информирует пресс-служба офиса президента.

В том числе главы государств подчеркнули, что обе страны планируют в ближайшее время взаимно признать сертификаты о вакцинации.

"Президенты Украины и Израиля также отметили важность координации усилий для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, в том числе путем взаимного признания ближайшее время сертификатов о вакцинации, и поздравили двустороннее сотрудничество в этой сфере", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Отныне украинцы могут путешествовать в страны с этим документом. 

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