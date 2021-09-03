Украина готовит Польше ноту из-за смерти украинца

Нота будет содержать просьбу о проведении беспристрастного и быстрого следствия, а также о привлечении причастных лиц к ответственности

Посольство Украины в Польше направит в Министерство иностранных дел страны ноту о смерти 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко после того, как его задержали полицейские. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в комментарии "Укринформу" .

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом событии", - отметил дипломат.

Также он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

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Ранее сообщалось, что в польском Вроцлаве после задержания полицией скончался 25-летний украинец. Польские правоохранители после задержания применили к мужчине неадекватную по ситуации физическую силу.

Как известно, вечером 30 июля уроженец Немирова возвращался домой в городском автобусе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение мужчины (тот якобы бил головой в окно автобуса) высадил украинца из транспортного средства на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии - полицию.

После инцидента полицейские свидетельствовали, что украинец был очень агрессивным и оказывал физическое сопротивление и кусался, видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.