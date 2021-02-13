"Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова", – евродепутат раскритиковал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK

Член Европейского парламента Микулаш Пекса Фото из открытых источников

Если Украина желает продолжать процесс европейской интеграции, она должна соблюдать европейские стандарты свободы слова. Об этом в комментарии "Капиталу" заявил член Европейского парламента Микулаш Пекса, раскритиковав введение внесудебных санкций против трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

"Надзор за медиарынком всегда должен быть аполитичным. Все соответствующие решения должны приниматься независимым органом, а не правящими политиками", - заявил он.

Депутат признал, что право на свободу слова может конкурировать с некоторыми другими правами. Однако в любом случае решения должны принимать не политики.

"Например, СМИ иногда приходится публиковать извинения после решения суда. Однако решение о применении корректирующих механизмов всегда должно быть за независимым надзорным органом", - убежден парламентарий.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превзошел своих предшественников в давлении на свободу слов. После закрытия трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK следующим шагом Зеленского может стать закрытие оппозиционных партий, не исключил Медведчук.