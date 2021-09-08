Угроза вмешательства в выборы США: Байден продлил режим чрезвычайной ситуации

Джо Байден REUTERS

Американский президент стремится предотвратить подрыв доверия общественности к выборам

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден продлил еще на один год режим чрезвычайной ситуации в стране из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, президент США планирует предотвратить подрыв доверия общественности к выборам.

Известно, что 12 сентября 2018 года бывший президент США Дональд Трамп тоже объявил чрезвычайное положение в США в связи с угрозой национальной безопасности и внешней политике, которую представляет риск иностранного вмешательства в выборы в стране или подрыва доверия общественности к ним.

Пока нет доказательств того, что иностранное государство изменило результаты голосования на каких-то выборах в США, но исторически иностранные государства "стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки".

Кроме этого, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства.

"Способность лиц, находящихся полностью или частично за пределами Соеденинных Штатов, вмешиваться в выборы в США или подрывать доверие общественности к ним, в том числе с помощью несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", заявил Байден.

Именно поэтому чрезвычайные меры продлятся и после 12 сентября 2021 года.

Как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием Федерального бюро расследований событий 11 сентября 2001 года. Семьи жертв американской трагедии давили на президента США по рассекречиванию.