Ученые установили, что снег все-таки можно есть, но есть условие

Ученые заверили, что есть снег не вредно для здоровья Фото из открытых источников

Безопасным для здоровья является свежий снег, а уже через несколько дней на нем могут появиться микробы и химикаты

Ученые Венгерского университета Трансильвании Sapientia доказали, что есть снег безопасно для здоровья, однако при определенном условии. Об этом сообщает The Associated Press.

Чтобы установить, может ли поедание снега навредить здоровью, ученые провели эксперимент. Для этого в январе и феврале они собрали снег из парка и кольцевой магистрали в небольшом городке Меркуря-Чук в центральной Румынии. Собранные образцы они поместили в закрытые стерильные контейнеры, а затем пытались выращивать в них бактерии и плесени. Заметим, исследование происходило в температурных условиях от -1 до -17,4 градусов по Цельсию.

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Как выяснилось, через один день в январском снегу было 5 бактерий на миллиметр, а в февральском – 20 бактерий на миллиметр (в 4 раза больше). Через два дня в снегу обнаружили десятки бактерий.

По словам профессора университета Иштвана Мате, снег в малых количествах не навредит здоровью. Однако, он отметил, что через несколько дней на земле даже чистый снег может содержать микробы и химикаты, поэтому кушать его категорически нельзя.

Напомним, ранее российские медики заявили, что ношение защитных масок в мороз не только не поможет защититься от вируса, но и навредит здоровью. В частности, на холоде вследствие человеческого дыхания маска увлажняется и полностью теряет все барьерные свойства.