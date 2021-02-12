Ученые создали сервис, оценивающий состояние легких у COVID-больных за 10 минут

Сервис может оценить состояние легких пациента за 10 минут Фото из открытых источников

Новый сервис помогает сократить время для установления диагноза в три раза

В Самаре ученые разработали сервис, который за 10 минут может оценить состояние легких у пациентов, больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Прошлый год был тяжелый, потому что компьютерная томография стала очень популярна. Нагрузка на врачей стала большой, и появилась необходимость в поиске способа, включающего возможность автоматического анализа полученных данных. В этом нам помог искусственный интеллект", – заявила заведующая рентгеновским отделением клиники Павла Зельтера.

Новости по теме: Ученые установили, сколько времени коронавирус может жить на коже

Отмечается, что в обычной практике на постановку диагноза может понадобиться до 30 минут. Однако, с помощью нового сервиса время можно сократить в три раза.

Проектный менеджер Самарского государственного медуниверситета Наталья Панова заявила, что для создания сервиса ученые обучали нейронную сеть обрабатывать полученные в ходе исследования данные. По предварительной информации, точность составила 91,92%.

Новости по теме: Оксфордские ученые намерены создать вакцину против новых штаммов коронавируса

"Таким образом, можно считать, что мы создали систему поддержки принятия решения врачом. Наша программа обрабатывает данные не более 10 минут. В итоге доктор сразу получает результаты и может скачать, проще говоря, отчет по исследованию", – заверила Панова.

Напомним, ранее ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус COVID-19 даже в минимальной дозировке.