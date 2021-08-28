home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Ученые нашли самый северный в мире остров у побережья Гренландии

Возле Гренландии случайно нашли самый северный в мире остров MORTEN RASCH, UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Обнаруженный остров площадью 60х30 метров является ближайшей к Северному полюсу точкой суши

Группа ученых обнаружила самый северный в мире остров у побережья Гренландии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в июле исследователи полетели собирать образцы на остров Удаак, известный еще с 1978 года.

Однако когда они проверили свою локацию с датским чиновником, который отвечал за регистрацию арктических островов, то оказались на 800 метров дальше на север.

Подчеркивается, что обнаруженный остров площадью 60х30 метров является ближайшей к Северному полюсу точкой суши.

Теперь ученые хотят, чтобы он получил название Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с Гренландии означает "северный остров".

Новости по теме: В Египте ученые открыли новый вид четвероногого кита-амфибию

Напомним, ранее в Японии в результате извержение подводного вулкана появился новый остров. Он находится в 1 200 км от столицы Токио.

 

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, – разведка СНБО одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины День Независимости Украины: В Одессе пройдет морской парад За золото Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и наградили пистолетом

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект