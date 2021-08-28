Ученые нашли самый северный в мире остров у побережья Гренландии

Обнаруженный остров площадью 60х30 метров является ближайшей к Северному полюсу точкой суши

Отмечается, что в июле исследователи полетели собирать образцы на остров Удаак, известный еще с 1978 года.

Однако когда они проверили свою локацию с датским чиновником, который отвечал за регистрацию арктических островов, то оказались на 800 метров дальше на север.

Подчеркивается, что обнаруженный остров площадью 60х30 метров является ближайшей к Северному полюсу точкой суши.

Теперь ученые хотят, чтобы он получил название Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с Гренландии означает "северный остров".

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Напомним, ранее в Японии в результате извержение подводного вулкана появился новый остров. Он находится в 1 200 км от столицы Токио.