Ученые нашли первый в мире детский череп вида Homo naledi

Находку сделали еще в 2017 году в "невероятно отдаленном проходе" системы пещер Восходящей звезды

Ученые нашли первый в мире детский череп Homo naledi – это древний пращур человека. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что череп нашли в Южной Африке в пещере Восходящей звезды. Как именно он оказался в пещере – пока неизвестно, возможно это было место для захоронений.

Речь идет о черепе ребенка, которому на момент смерти было от 4 до 6 лет. Ребенок, вероятно, жил 236 000 – 335 000 лет назад. Как именно умер ребенок – неизвестно, на черепе не было никаких повреждений, которые могло бы нанести плотоядное животное.

Его пол также неизвестен, однако исследователи назвали ребенка "Лэти" – это сокращение от letimela, что означает "потерянный" на языке сетсвана, одной из 11 официальных языков Южной Африки.

250,000-year-old skull of a child adds to the riddle surrounding Homo naledi -- a species of Stone Age hominids discovered less than a decade ago in a region called the Cradle of Humankindhttps://t.co/jKv22WK2Wp



Professor Berger holds a reproduction of the skull pic.twitter.com/VxHLSlWeSj