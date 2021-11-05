Ученые нашли первый в мире детский череп вида Homo naledi

Ученые нашли первую окаменелость ребенка вида Homo naledi Wits University / Twitter

Находку сделали еще в 2017 году в "невероятно отдаленном проходе" системы пещер Восходящей звезды

Ученые нашли первый в мире детский череп Homo naledi – это древний пращур человека. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что череп нашли в Южной Африке в пещере Восходящей звезды. Как именно он оказался в пещере – пока неизвестно, возможно это было место для захоронений.

Речь идет о черепе ребенка, которому на момент смерти было от 4 до 6 лет. Ребенок, вероятно, жил 236 000 – 335 000 лет назад. Как именно умер ребенок – неизвестно, на черепе не было никаких повреждений, которые могло бы нанести плотоядное животное.

Его пол также неизвестен, однако исследователи назвали ребенка "Лэти" – это сокращение от letimela, что означает "потерянный" на языке сетсвана, одной из 11 официальных языков Южной Африки.

250,000-year-old skull of a child adds to the riddle surrounding Homo naledi -- a species of Stone Age hominids discovered less than a decade ago in a region called the Cradle of Humankindhttps://t.co/jKv22WK2Wp



Professor Berger holds a reproduction of the skull pic.twitter.com/VxHLSlWeSj — AFP News Agency (@AFP) November 5, 2021

"Это первый частичный череп ребенка Homo naledi, который был восстановлен, и это помогает нам понять все этапы жизни этого вида", – рассказала Джульетта Брофи, ведущий автор исследования из Университета штата Луизиана.

Подчеркивается, что у детей тонкие и хрупкие кости, поэтому исследователи считают, что им "невероятно повезло" получить больше информации о том, какими были дети Homo naledi.

Отмечается, что Лэти нашли в 2017 году в "невероятно отдаленном проходе" системы пещер Восходящей звезды, примерно в 12 метрах от того места, где ученые обнаружили первые останки Homo naledi.

После повторного сложения частичного черепа ученые сравнили его с древними людьми такого же размера, такими как примитивный родственник человека австралопитек.

Согласно их анализу, мозг Лэти был не больше апельсина, а его руки внешне напоминали человеческие, однако кости пальцев скручены по кривой – это черта, предполагающая способность лазить и пользоваться инструментами.

Как известно, впервые Homo naledi открыли в 2013 году, с тех пор исследователи нашли почти 2000 фрагментов от более двух десятков людей на разных этапах жизни.

Особенности находки были в том, что костей в пещере оказалось очень много по сравнению с другими палеоантропологическими находками.

Также кости были не в глубине камня, а лежали на поверхности, покрытые лишь небольшим слоем пыли.

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Напомним, ранее мы писали, что группа китайских археологов нашла в пещере в провинции Хэнань останки человеческого черепа, которому 32 000 лет. Всего были найдены останки двух человеческих черепов: один – возрастом в 32 000, а другой – 12 000 лет.