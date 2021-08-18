Убийство журналистки на Мальте: Известный бизнесмен предстанет перед судом

Times of Malta

Мальтийская прокуратура добивается пожизненного заключения

Известный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек предстанет перед судом по обвинению в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции после того, как ему было предъявлено обвинение. Об этом сообщил Times of Malta.

Как отмечается, бизнесмен обвиняется в соучастии в убийстве и преступном сговоре, а прокуратура добивается пожизненного заключения по первому пункту обвинения и дополнительного тюремного заключения от 20 до 30 лет по второму.

Также, обращаясь в суд с запросом о том, что Фенеку следует отказать в освобождении под залог, прокуратура сообщила, что в ноябре 2018 года бизнесмен купил в интернете гранаты, яд, пулеметы и сотни патронов.

Покупки были совершены в том же месяце, когда стало известно, что Фенек был владельцем компании под названием 17 Black, о которой писала Каруана Галиция и которая, по словам мальтийских финансовых регуляторов, была источником средств для компаний, созданных в Панаме тогдашним министром энергетики и руководителем аппарата бывшего премьер-министра Джозефа Муската", - сообщила прокуратура.

Решение перейти в суд положило конец судебному процессу, который начался в ноябре 2019 года, когда Фенек был арестован на борту своей роскошной яхты. Яхта выходила из мальтийской гавани на рассвете следующего дня после того, как Мускат предложил помиловать человека, которая утверждала, что знает организатора убийства Каруани Галиции.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат 29 ноября 2019 года созвал экстренное совещание правительства в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Бизнесмен Йорген Фенек был задержан.