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Убийство британского депутата: подозреваемый оказался сыном экс-советника премьера Сомали

Фото из открытых источников

Убийца-Али Харби Али, британский гражданин сомалийского происхождения, который ранее был известен полиции

В Великобритании полиция задержала подозреваемого в убийстве депутата парламента сэра Дэвида Эмесса, им оказался 25-летний Али Харби Али, передает BBC.

Али Харби Али-британский гражданин сомалийского происхождения, который ранее был известен полиции. Несколько лет назад ему было рекомендовано пройти программу Prevent, цель которой - борьба с экстремизмом.

Предварительные расследования выявили потенциальную мотивацию, связанную с исламским экстремизмом. Сначала Али был арестован по подозрению в убийстве и содержался в Эссексе, но с тех пор был переведен в Лондон. Следователи получили ордер на содержание его под стражей до 22 октября.

Али Харби Али является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана, проживающего в Лондоне, сообщила The Sunday Times.

Как сообщалось, в графстве Эссекс во время встречи с избирателями округа был убит депутат из Консервативной партии сэр Дэвид Эмесс. Мужчина напал с ножом на политика и нанес ему несколько ранений. В связи с убийством Эмесса у парламента и канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10 были приспущены флаги. Рядом с местом убийства неравнодушные граждане оставили цветы.

 

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