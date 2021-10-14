У вакцинированного президента Латвии обнаружили COVID-19

Из-за этого запланированная на сегодня встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом не состоится

У президента Латвии Эгилса Левитса обнаружили коронавирус. Об этом сообщает "Delfi".

Как сообщается, вечером 13 октября после рабочего визита в Швецию Левитс сдал положительный экспресс-тест на COVID-19.

Кроме того, сегодня он должен был встретиться с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, но встреча будет перенесена на другое время. Вместо него в четверг с Карисом встретится спикер Сейма Инара Мурниеце.

Известно, что Левитс получил вторую дозу вакцины от COVID-19 еще 30 апреля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на режим самоизоляции из-за случаев заболевания COVID-19, обнаруженных в его окружении.