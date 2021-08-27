У Тома Круза угнали автомобиль: Убытки оцениваются в 140 тысяч долларов

Преступники взломали электронный замок от машины актера

Злоумышленники угнали автомобиль BMW X7 известного актера Тома Круза и багаж, который находился в машине, стоимостью 140 тысяч долларов. Об этом сообщил The Sun.

Как отмечается, инцидент произошел в Великобритании, где сейчас актер снимается в фильме "Миссия невыполнима 7".

"Злоумышленники похитили авто BMW X7, которое было припарковано возле отеля, где на время съемок остановился Том Круз. Неизвестные взломали электронный замок от машины актера.

Уже через несколько часов угнанную машину нашли через электронную систему слежения. Однако грабители успели скрыться, прихватив с собой багаж и личные вещи Тома Круза", - сообщило издание.

Как известно, артист сильно разозлился из-за случившегося. Создание фильма "Миссия невыполнима 7" принесло ему немало проблем.

Сначала съемки откладывались из-за пандемии, а после этого всю группу, которая занимается созданием фильма, отправляли на карантин.

Сейчас, когда съемки наконец стартовали, Том Круз едва не лишился своего авто и был вынужден попрощаться с ценными личными вещами.

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Напомним, что ранее актер Жан-Клод Ван Дам случайно помог грабителям ювелирного магазина в центре Парижа. Он появился рядом с местом преступления и отвлек внимание потенциальных свидетелей.