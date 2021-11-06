В Telegram появится возможность отключения рекламы в каналах

Telegram 12 раз за 2020 год обновился

Решение о введении возможности отключения рекламы в Telegram-каналах появилось после многочисленных обращений пользователей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в каналах. По его словам, эта функция появится уже в этом месяце. Об этом сообщает Telegram Дурова .

Он отметил, что решение о введении возможности отключения рекламы появилось после многочисленных обращений пользователей.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - написал Дуров.

Дуров уточнил, что в этот момент просчитываются экономические условия этой функции.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - добавил основатель мессенджера.

Новости по теме: Автоудаление SMS и чаты на рабочем столе: Telegram выпустил обновление

Напомним, ранее мы писали, что в Telegram-каналах в ближайшее время появятся официальные рекламные сообщения. Это будет не персонализированная реклама, поскольку мессенджер не станет использовать персональные данные. Реклама появится только в открытых каналах с аудиторией от 1 тысячи человек.