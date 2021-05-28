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У разведки США есть новые данные о происхождении коронавируса, - СМИ

Синьхуа

Впрочем, эта информация еще не исследована

У американской разведки есть новые данные относительно источника возникновения коронавирусной инфекции.  Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Для того чтобы понять, появился ли вирус из лаборатории, или же в результате контакта человека с животными, разведка США намерена использовать "компьютерные мощности".

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Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет, чтобы американская разведка удвоила усилия, расследуя происхождение коронавируса COVID-19, а также предоставила отчет в течение 90 дней.

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