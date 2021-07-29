У президента Турции лесные пожары назвали национальным бедствием

Сейчас прокуроры рассматривают различные причины их возникновения

Представитель президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию с масштабными лесными пожарами. Об этом говорится на его Twitter-странице .

По словам чиновника, пожары являются национальным бедствием.

"Лесные пожары - это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа по ликвидации лесных пожаров, - ред.) будет продолжаться непрерывно", - заявил Калын.

Представитель турецкого президента также отметил, что сейчас прокуроры рассматривают различные причины возникновения этих масштабных лесных пожаров.

Как сообщалось ранее, в турецком городе Мармарис из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.

Напомним, ранее мы писали, что масштабный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгат турецкой провинции Анталия. Огонь привел к эвакуации пяти населенных пунктов.

Для борьбы с огнем из других провинций были отправлены самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и 412 специалистов.

Впоследствии стало известно, что жертвами лесных пожаров в турецкой Анталии стали минимум трое человек. В больницы попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.