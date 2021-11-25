У президента Чехии Милоша Земана обнаружили коронавирус, он возвращается в госпиталь

Известно, что у него нет симптомов болезни

У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана 25 ноября обнаружили коронавирус, он возвращается в военный госпиталь, из которого его выписали несколько часов назад. Об этом сообщает чешское издание Denik.

"В рамках стандартных процедур мы провели пациенту ПЦР-тест, который оказался положительным. По согласованию с врачом было решено вернуть президента в Центральный военный госпиталь", — подтвердил изданию прессекретарь госпиталя.

По его словам, у Земана нет симптомов болезни. Он вакцинирован от коронавируса и недавно получил третью дозу.

Как известно, только утром 25 ноября Земана выписали из военного госпиталя. По данным врачей, здоровье президента Чехии значительно улучшилось. Несмотря на это, медики советовали Земану продолжить лечение в госпитале.

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Напомним, ранее парламент Чешской Республики намеревался лишить президента страны Милоша Земана, который уже более недели находится в больнице, на определенный период. Председатель верхней палаты парламента говорил, что Земан должен поручить формирование правительства после парламентских выборов.