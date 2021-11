У польской границы собралось более 4000 мигрантов из Беларуси, слышны выстрелы

Спецслужбы Беларуси отпугивают людей от попыток вернуться на родину

У границы с Польшей собралось около 3-4 тысяч нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Об этом сообщил "Укринформ".

По словам главы Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павла Солоха, президент Анджей Дуда изменил свои планы и сократит двухдневный визит в Словакию, который должен начаться во вторник. Дуда также провел в понедельник телефонные переговоры по поводу кризиса на границе с президентом Литвы и планирует очередные переговоры с партнерами в ЕС и союзниками в НАТО.

Как отмечал спикер правительства РП Петр Мюллер, сейчас на границе находится 3-4 тыс. мигрантов, еще несколько тысяч - в готовности на выход к границе.

"Одновременно наши службы информируют, что на территорию Беларуси все время прибывают самолеты из арабских стран, что способствует увеличению на территории Беларуси лиц из этих стран, которые будут пытаться пересечь польскую границу", - отметил он.

При этом, польский премьер Матеуш Моравецкий провел видеконференцию с главами правительств Литвы и Латвии, которые также страдают от вызванного режимом в Беларуси кризиса на границе.

"Во вторник состоится заседание нижней палаты парламента, во время которого будет заслушана информация правительства о ситуации на польско-белорусской границе", - сообщила вице-маршал Сейму Польши Малгожата Кидава-Блонская.

А с 7 часов утра 9 ноября будет приостановлена работа польского пункта пропуска "Кузнеца", возле которого собрались тысячи мигрантов. Два других пункта пропуска на границе Польши с Беларусью будут оставаться открытыми.

"У границы с Польшей возник большой палаточный городок, где разместились мигранты", - говорилось в Twitter Министерства национальной обороны Польши.

Кроме этого, по словам независимых белорусских журналистов, на территории Беларуси вблизи стихийного лагеря мигрантов были слышны выстрелы. Предполагается, что таким образом белорусские спецслужбы отпугивают мигрантов от попыток вернуться на родину.

