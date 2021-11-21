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У побережья Ливии утонули более 75 беженцев

Фото из открытых источников

По словам 15 уцелевших, спасенных рыбаками и доставленных в ливийский город Зувара

В Средиземном море у берегов Ливии утонули более 75 беженцев, пытавшихся попасть на лодке к побережью Европы. Об этом сообщает в Твиттере отделение Международной организации по миграции в Ливии.

Как отмечается, трагедия произошла в среду недалеко от побережья Ливии, по словам 15 уцелевших, спасенных рыбаками и доставленных в ливийский город Зувара.

С учетом этой последней трагедии, в течение этого года, в центральном Средиземноморье в общей сложности погибло более 1 300 человек, сообщили в организации.

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Напомним, ранее береговая охрана Ливии спасла в Средиземном море вблизи побережья страны 302 незаконные мигранты. Среди них было 50 женщин и 22 ребенка. Также ООН и Красный крест оказали медицинскую помощь и товары первой необходимости всем мигрантам.

 

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