У побережья Израиля дайвер нашел 900-летний меч крестоносца

BBC

Место находки может быть связано с цитаделью крестоносцев, которая располагалась неподалеку

В Израиле дайвер нашел меч, который 900 лет назад мог принадлежать рыцарю-крестоносцу. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, орудие длиной в один метр обнаружили на мелководье неподалеку Хайфы. Управление антиквариата Израиля (IAA) заявило, что после очищения и анализа меч выставят на всеобщее обозрение.

Глава отдела морской археологии IAA Коби Шарвит сказал, что побережье, где нашли клинок, служило убежищем для кораблей во время штормов.

"Эти условия издавна привлекали внимание судов, которые оставили после себя богатое археологическое наследие", – сказал он.

Шарвит добавил, что место находки может быть связано с цитаделью крестоносцев, которая располагалась неподалеку.

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Исследователь также отметил вес меча и высказался о его вероятном владельце.

"Меч тяжелый из-за прилипших к нему камней, а также из-за того, что он железный и очень большой. Это значит, что парень, который держал этот меч и сражался им, был очень силен", – сказал Шарвит.

Как известно, крестовые походы начались в 1095 году и продолжались несколько веков. В них европейские христиане отправлялись на Ближний Восток, чтобы попытаться отвоевать Иерусалим и другие части Святой Земли у мусульман.

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Напомним, ранее в хранилищах Британского музея нашли древнейший рисунок призрака, которому 3,5 тысячи лет. Силуэт призрака нанесен на вавилонскую глиняную табличку.