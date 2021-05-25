У жителя Индии, переболевшего коронавирусом, обнаружили " желтый грибок"

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Такие случаи ранее встречались у рептилий

В Индии, где у пациентов, выздоровевших от Covid-19 массово фиксируют случаи смертельного "черного грибка", впервые зафиксировали заражение желтым грибком. Об этом со ссылкой на врача-отоларинголога Брайен Пала NDTV.

Желтый грибок обнаружили у 45-летнего пациента в Газиабад, штат Уттар-Прадеш). Он несколько недель лечился от Covid-19 и уже шел на поправку, однако его состояние ухудшилось. У мужчины отекло лицо, начались кровотечения из носа.

Кроме того, у него наблюдались вялость, потеря аппетита и веса, медленное заживление ран. Этот случай - первый, когда желтым грибком заразился человек, обычно он встречается у рептилий.

Отмечается, что это уже третий вид грибковой плесени, обнаруженный у переболевших Covid-19, до этого сообщалось о случаях заражения мукормикозом (черная плесень) и аспергиллезом (белая плесень).

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Ранее сообщалось, что в Индии зафиксировано более 8800 случаев мукормикоза - это инфекция, вызываемая разнообразными видами грибков.