У невакцинированных в 11 раз больше шансов умереть от коронавируса, - регулятор США

Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных. Об этом сообщает The Hill .

Отмечается, что исследование, охватившее более 600 тысяч человек, также показало, что невакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось.

В частности подчеркивается, что вакцина против COVID-19 защищает реципиентов от смертей и госпитализации.

Исследование также показало, что вероятность заражения COVID-19 у невакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных.

Кроме этого, директор CDC Рошель Валенски заявила, что прививки COVID-19 по-прежнему помогают обезопасить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавируса.