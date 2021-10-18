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Возле Испании перевернулась лодка с нелегальными мигрантами: 12 пропавших без вести

У берегов Испании перевернулась лодка с мигрантами Reuters

Испанская береговая охрана смогла спасти двух человек

В воскресенье, 17 октября, у южных берегов Испании перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, что двигался от Алжира. В результате инцидента 12 человек считают пропавшими без вести. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что испанская береговая охрана смогла спасти двух мигрантов.

Спасательная операция началась после того, как норвежское парусное судно объявило, что подобрало алжирца-мигранта в нескольких морских милях от берега испанской провинции Альмерия

Подчеркивается, что еще один мигрант был спасен направленным в этот район вертолетом.

Двое мигрантов рассказали, что на прошлой неделе они и еще 12 человек сели на лодку на пляже возле Орана, что на северо-западе Алжира, но по дороге в Испанию двигатель судна отказал и оно перевернулось.

Сейчас продолжаются поисковые работы.

Новости по теме: В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками: Один человек пропал без вести

Ранее мы писали, что два пассажирских судна, на борту которых находилось более 200 человек, столкнулись и затонули на реке Брахмапутра в Индии. В результате происшествия один человек погиб, десятки человек числятся пропавшими без вести.

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